Главный тренер сборной Ганы Кейруш — о поражении от сборной Колумбии: «Некоторые игроки испугались»

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш считает, что команде не хватило опыта для победы в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Колумбии.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев. Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас.

«Я быстро почувствовал, что некоторые игроки испугались. Они не были спокойными и собранными под давлением. Команда очень молодая. Нам нужно больше опыта, нужно время, чтобы некоторые игроки обрели то, что мы называем зрелостью. На турнирах такого уровня нельзя полагаться лишь на энтузиазм молодежи», — приводит Reuters слова Кейруша.

Колумбия в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет против Швейцарии. Матч пройдет в Ванкувере (Канада) во вторник, 7 июля, в 23.00 по московскому времени.