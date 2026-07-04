Сборные Парагвая и Франции сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 5 июля. Встреча пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало матча — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Мнения о матче Парагвай — Франция

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро после победы над Германией в 1/16 финала отметил характер своей команды.

«Это абсолютная демонстрация самолюбия и убежденности, та смесь крови и утопии, которая позволила сделать реальностью то, что казалось невозможным».

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед стартом плей-офф призвал команду сохранять концентрацию.

«Нужно сохранить эту уверенность, но без каких-либо излишеств. Мы должны проявить скромность, ясность и уважение к сопернику, потому что уровень будет только расти».

Коэффициенты букмекеров на матч Парагвай — Франция

Букмекеры считают Францию явным фаворитом встречи. Победа команды Дидье Дешама оценивается коэффициентом 1.20. Ничья идет за 6.50, победа Парагвая — за 16.00.