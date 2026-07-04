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Сегодня, 07:42

Хабиб Нурмагомедов назвал сборную Кабо-Верде открытием чемпионата мира-2026

Алина Савинова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Кабо-Верде и Аргентины.

Игра прошла 4 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами и завершилась победой аргентинцев в дополнительное время — 3:2.

«Этот турнир, конечно, удивляет. А впереди еще столько интересных матчей. Просто как команда из ниоткуда, команда, в которой непонятно кто играет, может вот так зарубиться с действующими чемпионами мира? Кабо-Верде — однозначно открытие турнира и команда, которую запомнят на долгие годы. Игроки — настоящие герои своей страны, они прославили ее на весь мир», — написал Хабиб в своем Telegram-канале.

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Кабо-Верде впервые принимал участие в чемпионате мира. Аргентина в 1/8 финала турнира встретится с Египтом.

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