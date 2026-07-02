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2 июля, 23:55
Испания разгромила Австрию в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча
Игра плей-офф чемпионата мира-2026.
Испания разгромила Австрию в 1/16 финала ЧМ-2026
Матч завершился со счетом 3:0. Дубль сделал Микель Оярсабаль.
Испания сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия, который начнется в 2.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.
90-я минута. Оярсабаль забил 4-й гол на ЧМ-2026 и 29-й за сборную Испании.
Он догнал Фернандо Йерро, который наблюдает с трибуны. Они занимают шестое место с списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании.
Испания забила третий гол, Оярсабаль сделал дубль
89-я минута. ГООЛ! Кукурелья шикарным пасом вывел Оярсабаля один на один и тот покатил мимо Шлагера — 3:0.
85-я минута. Алаба вынес мяч из пустых ворот после удара Ямаля. Прозевали Ламина полузащитники австрийцев.
83-я минута. Штефан Пош руками остановил Марка Кукурелью и получил первую желтую карточку в матче.
82-я минута. Торрес хотел на замахе убрать Дансо, но перехитрить защитника не получилось. От ворот введет мяч Шлагер.
80-я минута. Чуквуэмека завершал ударом симпатичную и многоходовую атаку Австрии, но мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.
77-я минута. Ямаль нашел навесом Торреса, но Ферран как-то скромно подставил голову, что мяч улетел сильно мимо створа ворот Шлагера.
75-я минута. Стычка в центре поля. Нюберг быстро разобрался в ситуации и даже обошелся без желтых карточек.
73-я минута. Арнаутович грубовато толкнул Родри. Свело мышцу капитану сборной Испании.
Порро удвоил преимущество испанцев
66-я минута. ГОЛ! Баэна вошел в штрафную и навесил на Порро, который отправил мяч в ворота — 2:0.
64-я минута. Арнаутович пытался придержать мяч, но быстро запрессинговали его Педри и Родри. Мяч снова у испанцев.
60-я минута. Освежил атаку Рангник — Калайджич и Арнаутович заменили Шмида и Грегорича.
57-я минута. Австрийцы все реже совершают попытки убежать в контратаку. Усилили давление испанцы.
52-я минута. Ольмо продвинулся к воротам и, казалось, вышел на ударную позицию, но его в пределах правил отпихнул Дансо.
50-я минута. Оярсабаля никто не встретил на входе в штрафную и форвард пробил. Шлагер не без труда забрал мяч.
47-я минута. Слишком агрессивный прессинг от сборной Австрии — Нюберг свистнул фол. Тренерскому штабу это не понравилось. Судья успокоил специалистов.
46-я минута. У австрийцев в перерыве вышли Чуквуэмека и Грилич, заменив Зайвальда и Шлагера.
45+2-я минута. Баэна метров с 30 пробил со штрафного и угодил в перекладину. Вторым темпом атаковали испанцы и уже Шлагер отразил удар Ямаля в упор.
43-я минута. Не идет игра у Испании, тем не менее она ведет в счете. Во втором тайме австрийцам будет непросто. Де ла Фуэнте наверняка внесет коррективы.
39-я минута. Ямаль убрал мяч и защитника и пальнул с правой ноги. Мяч легко забрал Шлагер.
38-я минута. Оярсабаль забил 11-й гол в последних 10 матчах за сборную Испании. Эффективность на уровне топ-форвардов мира.
Испания вышла вперед
37-я минута. ГООЛ! Оярсабаль остался один в центре штрафной и пробил в угол после паса Кукурельи с фланга — 1:0.
32-я минута. Ямаль с боем вошел в штрафную и прострелил в Шлагера. Вторым темпом Оярсабаль нанес удар в угол — вратарь австрийцев перевел на угловой.
Испания вышла вперед
29-я минута. ГОЛ! Кукурелья добил мяч в ворота после отскока. Нюберг говорит, что будет слушать ВАР.
28-я минута. Порро навешивал справа, но переборщил. Перед этим был пас не глядя от Ямаля.
23-я минута. Де ла Фуэнте что-то активно обсуждает со штабом. Мало что получается у испанцев — это очевидно.
21-я минута. Ямаля оттерли от мяча на радость австрийским фанатам. Попытки Ламина вернуть мяч не увенчались успехом.
19-я минута. Шлагер перехватил навес Порро на Ольмо. С левой подавал защитник испанцев.
17-я минута. Забитцер нашел навесом Грегорича, но форварду совсем немного не хватило, чтобы переправить мяч в угол. Хороший момент.
15-я минута. Оярсабаль жестко влетел в мощный торс Алабы. Судья устно предупредил Давида о блокировке.
12-я минута. Недолго времени австрийцы держали мяч. Испанцы быстро завладели инициативой и навязывают свой футбол.
11-я минута. Ямаль упал в штрафной и просит пенальти. Судья Нюберг никак не отреагировал.
9-я минута. Карлес Пуйол, Фернандо Йерро, Давид Вилья и Мичел Сальгадо сидят на трибунах и смотрят игру.
5-я минута. Ямаль снова обострял справа. Дансо подставил мощную ногу и отбил на угловой.
4-я минута. Австрийцы завладели мячом на первых минутах. Испанцы пока отказываются прессинговать.
2-я минута. Ямаль нанес первый удар в матче. Ламин обокрал австрийца и пробежал все поле перед тем как пробить. С непривычного для себя левого фланга заходил под удар Ямаль.
Стартовый состав сборной Австрии
Шлагер А., Пош, Дансо, Алаба, Лаймер, Шлагер К., Зайвальд, Ваннер, Шмид, Забитцер, Грегорич.
Стартовый состав сборной Испании
Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Педри, Ольмо, Оярсабаль, Ямаль, Баэна.
Испания — Австрия: личные матчи
Сборные провели 16 очных матчей. Испанцы одержали 9 побед, австрийцы — 4. Еще 3 матча завершились вничью.
Испания — Австрия: результаты на чемпионатах мира
Испания один раз выигрывала ЧМ в 2010 году. С тех пор лучшим результатом сборной был выход в 1/8 финала — на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
Сборная Австрии становилась бронзовым призером ЧМ-1954, а также занимала четвертое место на ЧМ-1934. До выхода на чемпионат мира 2026 года Австрия пропустила шесть турниров подряд начиная с 1998 года.
Испания — Австрия: результаты в групповом турнире ЧМ-2026
Испания набрала 7 очков и заняла первое место в группе H, обойдя Кабо-Верде (3 очка), Уругвай (2) и Саудовскую Аравию (2).
Австрия набрала 4 очка и заняла второе место в группе J, обойдя Алжир (4 очка) и Иорданию (0 очков), и уступив Аргентине (9 очков).
Где смотреть трансляцию матча Испания — Австрия
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько пройдет матч Испания — Австрия
Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Вечером в четверг, 2 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года — Испания сыграет с Австрией.
Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Арена вмещает более 70 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи США — Парагвай (4:1), Иран — Новая Зеландия (2:2), Швейцария — Босния и Герцеговина (4:1), Бельгия — Иран (0:0), Турция — США (3:2) и ЮАР — Канада (0:1).
Главным судьей матча Испания — Австрия назначен швед Гленн Нюберг, который уже работал на матчах ЧМ-2026 Гана — Панама (1:0) и Кюрасао — Кот-д'Ивуар (0:2).
«СЭ» будет подробно следить за игрой Испания — Австрия на ЧМ-2026. Присоединяйтесь!