Испания разгромила Австрию в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

Вечером в четверг, 2 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года — Испания сыграет с Австрией.

Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Арена вмещает более 70 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи США — Парагвай (4:1), Иран — Новая Зеландия (2:2), Швейцария — Босния и Герцеговина (4:1), Бельгия — Иран (0:0), Турция — США (3:2) и ЮАР — Канада (0:1).

Главным судьей матча Испания — Австрия назначен швед Гленн Нюберг, который уже работал на матчах ЧМ-2026 Гана — Панама (1:0) и Кюрасао — Кот-д'Ивуар (0:2).

«СЭ» будет подробно следить за игрой Испания — Австрия на ЧМ-2026. Присоединяйтесь!