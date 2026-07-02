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2 июля, 23:55

Испания разгромила Австрию в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

Игра плей-офф чемпионата мира-2026.

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2 июля, 23:58

Испания разгромила Австрию в 1/16 финала ЧМ-2026

Матч завершился со счетом 3:0. Дубль сделал Микель Оярсабаль.

Испания сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия, который начнется в 2.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

2 июля, 23:57

90+6-я минута. Сборные доигрывают матч. Кажется, лишними были пару добавленных минут.

2 июля, 23:55

Испания разгромила Австрию в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
3:0
Австрия

2 июля, 23:54

90+3-я минута. Педри и Ляпорт покинули поле — Пубиль и Фабиан Руис появились.

2 июля, 23:53

90+1-я минута. Шесть минут добавил Нюберг.

2 июля, 23:52

90-я минута. Оярсабаль забил 4-й гол на ЧМ-2026 и 29-й за сборную Испании.

Он догнал Фернандо Йерро, который наблюдает с трибуны. Они занимают шестое место с списке лучших бомбардиров в истории сборной Испании.

2 июля, 23:50

Испания забила третий гол, Оярсабаль сделал дубль

89-я минута. ГООЛ! Кукурелья шикарным пасом вывел Оярсабаля один на один и тот покатил мимо Шлагера — 3:0.

2 июля, 23:48

87-я минута. Поша заменил Прасс у Австрии.

2 июля, 23:47

86-я минута. Ямаль ушел с поля. Его заменил Гави.

2 июля, 23:46

85-я минута. Алаба вынес мяч из пустых ворот после удара Ямаля. Прозевали Ламина полузащитники австрийцев.

2 июля, 23:45

83-я минута. Штефан Пош руками остановил Марка Кукурелью и получил первую желтую карточку в матче.

2 июля, 23:44

82-я минута. Торрес хотел на замахе убрать Дансо, но перехитрить защитника не получилось. От ворот введет мяч Шлагер.

2 июля, 23:41

80-я минута. Чуквуэмека завершал ударом симпатичную и многоходовую атаку Австрии, но мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.

2 июля, 23:39

77-я минута. Ямаль нашел навесом Торреса, но Ферран как-то скромно подставил голову, что мяч улетел сильно мимо створа ворот Шлагера.

2 июля, 23:37

75-я минута. Стычка в центре поля. Нюберг быстро разобрался в ситуации и даже обошелся без желтых карточек.

2 июля, 23:35

73-я минута. Арнаутович грубовато толкнул Родри. Свело мышцу капитану сборной Испании.

2 июля, 23:32

71-я минута. Ферран Торрес и Мерино заменили Баэну и Ольмо.

2 июля, 23:30

68-я минута. Нюберг отправляет команды на водопой.

2 июля, 23:28

Порро удвоил преимущество испанцев

66-я минута. ГОЛ! Баэна вошел в штрафную и навесил на Порро, который отправил мяч в ворота — 2:0.

2 июля, 23:27

64-я минута. Арнаутович пытался придержать мяч, но быстро запрессинговали его Педри и Родри. Мяч снова у испанцев.

2 июля, 23:23

61-я минута. Калайджич пробил первым же касанием — выше ворот Симона.

2 июля, 23:22

60-я минута. Освежил атаку Рангник — Калайджич и Арнаутович заменили Шмида и Грегорича.

2 июля, 23:21

59-я минута. Дансо ударил Педри по лодыжке. Судья Нюберг упустил фол.

2 июля, 23:19

57-я минута. Австрийцы все реже совершают попытки убежать в контратаку. Усилили давление испанцы.

2 июля, 23:17

54-я минута. Испанцы не спешат вводить мяч в игру. По свистку играют футболисты.

2 июля, 23:15

52-я минута. Ольмо продвинулся к воротам и, казалось, вышел на ударную позицию, но его в пределах правил отпихнул Дансо.

2 июля, 23:12

50-я минута. Оярсабаля никто не встретил на входе в штрафную и форвард пробил. Шлагер не без труда забрал мяч.

2 июля, 23:11

49-я минута. Ямаль пошел с дриблингом на двоих соперников и потерял мяч.

2 июля, 23:09

47-я минута. Слишком агрессивный прессинг от сборной Австрии — Нюберг свистнул фол. Тренерскому штабу это не понравилось. Судья успокоил специалистов.

2 июля, 23:07

46-я минута. У австрийцев в перерыве вышли Чуквуэмека и Грилич, заменив Зайвальда и Шлагера.

2 июля, 22:50

45+4-я минута. Продержались австрийцы в концовке тайма. Перерыв.

2 июля, 22:47

45+2-я минута. Баэна метров с 30 пробил со штрафного и угодил в перекладину. Вторым темпом атаковали испанцы и уже Шлагер отразил удар Ямаля в упор.

2 июля, 22:45

45-я минута. Четыре минуты добавил Нюберг к первому тайму.

2 июля, 22:44

43-я минута. Не идет игра у Испании, тем не менее она ведет в счете. Во втором тайме австрийцам будет непросто. Де ла Фуэнте наверняка внесет коррективы.

2 июля, 22:41

41-я минута. Лаймер очень тяжело дышит. Загонял его молодой Ямаль на левом фланге.

2 июля, 22:39

39-я минута. Ямаль убрал мяч и защитника и пальнул с правой ноги. Мяч легко забрал Шлагер.

2 июля, 22:38

38-я минута. Оярсабаль забил 11-й гол в последних 10 матчах за сборную Испании. Эффективность на уровне топ-форвардов мира.

2 июля, 22:37

Испания вышла вперед

37-я минута. ГООЛ! Оярсабаль остался один в центре штрафной и пробил в угол после паса Кукурельи с фланга — 1:0.

2 июля, 22:35

35-я минута. Пока вся опасность у Испании в атаке исходит от Ямаля.

2 июля, 22:32

32-я минута. Ямаль с боем вошел в штрафную и прострелил в Шлагера. Вторым темпом Оярсабаль нанес удар в угол — вратарь австрийцев перевел на угловой.

2 июля, 22:31

Гол Испании отменен

30-я минута. Нюбергу не пришлось даже смотреть повтор.

2 июля, 22:30

29-я минута. Все дело в атаке на вратаря Шлагера от Кубарси. Ждем решения судьи.

2 июля, 22:29

Испания вышла вперед

29-я минута. ГОЛ! Кукурелья добил мяч в ворота после отскока. Нюберг говорит, что будет слушать ВАР.

2 июля, 22:28

28-я минута. Порро навешивал справа, но переборщил. Перед этим был пас не глядя от Ямаля.

2 июля, 22:24

24-я минута. Судья Нюберг объявил о перерыве на водопой.

2 июля, 22:23

23-я минута. Де ла Фуэнте что-то активно обсуждает со штабом. Мало что получается у испанцев — это очевидно.

2 июля, 22:21

21-я минута. Ямаля оттерли от мяча на радость австрийским фанатам. Попытки Ламина вернуть мяч не увенчались успехом.

2 июля, 22:19

19-я минута. Шлагер перехватил навес Порро на Ольмо. С левой подавал защитник испанцев.

2 июля, 22:17

17-я минута. Забитцер нашел навесом Грегорича, но форварду совсем немного не хватило, чтобы переправить мяч в угол. Хороший момент.

2 июля, 22:15

15-я минута. Оярсабаль жестко влетел в мощный торс Алабы. Судья устно предупредил Давида о блокировке.

2 июля, 22:15

14-я минута. Грегорич активен в прессинге, но испанцев это вовсе не смущает.

2 июля, 22:13

12-я минута. Недолго времени австрийцы держали мяч. Испанцы быстро завладели инициативой и навязывают свой футбол.

2 июля, 22:11

11-я минута. Ямаль упал в штрафной и просит пенальти. Судья Нюберг никак не отреагировал.

2 июля, 22:09

9-я минута. Карлес Пуйол, Фернандо Йерро, Давид Вилья и Мичел Сальгадо сидят на трибунах и смотрят игру.

2 июля, 22:08

7-я минута. Ольмо в касание замкнул навес справа. Австрийцы заблокировали.

2 июля, 22:05

5-я минута. Ямаль снова обострял справа. Дансо подставил мощную ногу и отбил на угловой.

2 июля, 22:04

4-я минута. Австрийцы завладели мячом на первых минутах. Испанцы пока отказываются прессинговать.

2 июля, 22:02

2-я минута. Ямаль нанес первый удар в матче. Ламин обокрал австрийца и пробежал все поле перед тем как пробить. С непривычного для себя левого фланга заходил под удар Ямаль.

2 июля, 22:01

Матч Испания — Австрия начался

1-я минута. Поехали!

2 июля, 21:57

Отзвучали гимны стран. Совсем скоро начнется игра.

2 июля, 21:01

Стартовый состав сборной Австрии

Шлагер А., Пош, Дансо, Алаба, Лаймер, Шлагер К., Зайвальд, Ваннер, Шмид, Забитцер, Грегорич.

2 июля, 21:00

Стартовый состав сборной Испании

Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Педри, Ольмо, Оярсабаль, Ямаль, Баэна.

2 июля, 07:50

Испания — Австрия: личные матчи

Сборные провели 16 очных матчей. Испанцы одержали 9 побед, австрийцы — 4. Еще 3 матча завершились вничью.

2 июля, 07:40

Испания — Австрия: результаты на чемпионатах мира

Испания один раз выигрывала ЧМ в 2010 году. С тех пор лучшим результатом сборной был выход в 1/8 финала — на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Сборная Австрии становилась бронзовым призером ЧМ-1954, а также занимала четвертое место на ЧМ-1934. До выхода на чемпионат мира 2026 года Австрия пропустила шесть турниров подряд начиная с 1998 года.

2 июля, 07:30

Испания — Австрия: результаты в групповом турнире ЧМ-2026

Испания набрала 7 очков и заняла первое место в группе H, обойдя Кабо-Верде (3 очка), Уругвай (2) и Саудовскую Аравию (2).

Австрия набрала 4 очка и заняла второе место в группе J, обойдя Алжир (4 очка) и Иорданию (0 очков), и уступив Аргентине (9 очков).

2 июля, 07:20

Где смотреть трансляцию матча Испания — Австрия

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

2 июля, 07:10

Где и во сколько пройдет матч Испания — Австрия

Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

2 июля, 07:00

Вечером в четверг, 2 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года — Испания сыграет с Австрией.

Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Арена вмещает более 70 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи США — Парагвай (4:1), Иран — Новая Зеландия (2:2), Швейцария — Босния и Герцеговина (4:1), Бельгия — Иран (0:0), Турция — США (3:2) и ЮАР — Канада (0:1).

Главным судьей матча Испания — Австрия назначен швед Гленн Нюберг, который уже работал на матчах ЧМ-2026 Гана — Панама (1:0) и Кюрасао — Кот-д'Ивуар (0:2).

«СЭ» будет подробно следить за игрой Испания — Австрия на ЧМ-2026. Присоединяйтесь!

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