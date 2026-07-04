Тренер сборной Канады Марш считает, что у сборной Марокко нет слабых мест

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш поделился ожиданиями от матча против сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Игра пройдет 4 июля в Хьюстоне (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Знаем, что сборная Марокко будет бороться на каждом шагу, у этой команды нет слабых мест. Нам следует качественно сделать то, в чем мы хороши. Посмотрим, поможет ли это в матче с таким соперником», — цитирует Марша Reuters.

Тренер отметил, что команда не зацикливается на поражении от Марокко на прошлом чемпионате мира и не рассматривает предстоящую игру как исправление тех ошибок.

«Сейчас все по-другому. Наш соперник тоже стал другим, как и мы сами. Мы лишь хотим сделать все возможное, чтобы получить желаемый результат», — добавил он.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Канада обыграла ЮАР со счетом 1:0, а Марокко в серии пенальти победило Нидерланды — 1:1, 3:2.