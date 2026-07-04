Источник: ФИФА сохранит запланированное время старта матча ЧМ-2026 Мексика — Англия

ФИФА не будет переносить время начала матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Мексики, несмотря на ранее озвученные опасения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Отмечается, что матч Мексика — Англия, как и планировалось, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико в ночь с 5 на 6 июля в 03.00 по московскому времени.

Игра Бразилия — Норвегия в Нью-Йорке, в свою очередь, состоится 5 июля в 23.00 по московскому времени. Ранее представитель Бразильской конфедерации футбола допускал, что встреча с участием бразильцев может быть сдвинута на час в случае изменения расписания матча мексиканцев.