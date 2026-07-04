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Сегодня, 08:29

Билеты на матч Англия — Мексика перепродают на сайте ФИФА в 57 раз дороже номинала

Сергей Ярошенко

Билеты на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Мексики перепродаются на официальном портале ФИФА по значительно завышенным ценам, сообщает BBC.

По информации источника, самые дорогие билеты, которые изначально стоили 605 долларов, теперь доступны за 30 тысяч долларов. С учетом комиссии ФИФА в размере 15 процентов для покупателя итоговая цена достигает 34,5 тысячи долларов — в 57 раз выше номинала.

Самый дешевый доступный билет, номинальная стоимость которого составляла 295 долларов, сейчас продается за 3448 долларов. Это почти в 12 раз больше первоначальной цены.

BBC отмечает, что за последние 3 дня цены на билеты на матч Англия — Мексика выросли еще на треть, тогда как билеты на другие игры плей-офф дешевеют.

Встреча пройдет 6 июля в Мехико. Начало — в 03.00 по московскому времени.

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