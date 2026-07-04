Месси вышел на второе место по количеству матчей на международном уровне, рекордсмен — Роналду

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде (3:2 д.в.) стал для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси 203-м на международном уровне.

39-летний аргентинец обошел хорвата Луку Модрича и Бадера аль-Мутаву из Кувейта, которые сыграли за свои сборные по 202 матча.

Рекорсдменом по этому показателю является Криштиану Роналду, на счету которого 232 игры за сборную Португалии.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.