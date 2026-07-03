Египет в серии пенальти обыграл Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Египта обыграла Австралию в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 1:1 (пенальти 4:2).

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник египтян Эмам Ашур. Австралийцы сумели отыграться во втором тайме — на 55-й минуте автогол забил Мохамед Хани.

Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время. В серии пенальти точнее оказались египтяне — 4:2. Удары у австралийцев не реализовали Харри Суттар и Лукас Херрингтон.

В 1/8 финала Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.