Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

3 июля, 23:52

Египет в серии пенальти обыграл Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Getty Images

Сборная Египта обыграла Австралию в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 1:1 (пенальти 4:2).

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник египтян Эмам Ашур. Австралийцы сумели отыграться во втором тайме — на 55-й минуте автогол забил Мохамед Хани.

Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время. В серии пенальти точнее оказались египтяне — 4:2. Удары у австралийцев не реализовали Харри Суттар и Лукас Херрингтон.

В 1/8 финала Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Австралия
1:1
Египет

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Египта по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Салах признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Австралия — Египет
Салах не сдержал слез после выхода сборной Египта в 1/8 финала ЧМ-2026
ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/16 финала: Аргентина — Кабо-Верде, Колумбия — Гана и все игры плей-офф
Аргентина — Кабо-Верде: Месси и Лаутаро Мартинес сыграют с первых минут
Австралия — Египет: победитель определится в серии пенальти
Австралия — Египет: австралийцы заменили голкипера в конце дополнительного времени
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аргентина — Кабо-Верде: Месси и Лаутаро Мартинес сыграют с первых минут

ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/16 финала: Аргентина — Кабо-Верде, Колумбия — Гана и все игры плей-офф

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости