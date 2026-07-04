Палмер — о невызове в сборную Англии на ЧМ-2026: «Это тяжело принять. Но я не могу изменить решение»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал свое отсутствие на чемпионате мира-2026 в составе сборной Англии.

«Каждый футболист мечтает попасть на чемпионат мира, но это решение, которое я не могу изменить. Его тяжело принять. Я просто стараюсь насладиться летним отдыхом — первым летом в жизни, когда у меня есть свободное время», — цитирует Палмера The Times.

По словам футболиста, ему приятно слышать, что сборной Англии не помешал бы его талант.

«Конечно, приятно, но я не в команде. Понимаю, что мог бы предложить команде — что-то другое, чем то, что выбрал тренер. Как я уже сказал, я не могу изменить решение. Я желаю всем им всего наилучшего», — добавил он.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира и сыграет против сборной Мексики. Матч пройдет 6 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.