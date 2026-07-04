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Сегодня, 07:55

Парагвай стал единственной командой, занявшей третье место в группе и вышедший в 1/8 финала ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Парагвая.
Фото Reuters

В субботу, 4 июля, состоялись заключительные матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026. Таким образом определились 16 команд, вышедших во второй раунд плей-офф турнира.

Сборная Парагвая стала единственной командой, которая финишировала на третьем месте в своей группе и смогла выйти в 1/8 финала. Парагвайцы в серии пенальти выиграли у Германии (1:1, пен. — 4:3).

Другие сборные, которые получили путевки в плей-офф, так как вошли в восьмерку лучших команд, занявших третьи места в группах, потерпели поражения: ДР Конго, Швеция, Гана, Эквадор, Босния и Герцеговина, Алжир и Сенегал покинули турнир.

В 1/8 финала Парагвай сыграет против Франции. Матч состоится в ночь с 4 на 5 июля и начнется в 0:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире приняли участие 48 сборных, в плей-офф вышли 32 национальные команды. Финал ЧМ пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».

Перед матчем ЧМ-2026.Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира-2026

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