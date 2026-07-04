Сборные Парагвая и Франции сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу5 июля

Сборные Парагвая и Франции сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в ночь с 4 на 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями встречи Парагвай — Франция можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Парагвая обыграла Германию — 1:1 (4:3 по пенальти), команда Франции уверенно победила Швецию — 3:0.