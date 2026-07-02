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Сегодня, 23:30

Витинья: «Роналду или Модричу придется покинуть ЧМ-2026. Надеюсь, что это будет Лука»

Алина Савинова

Полузащитник сборной Португалии Витинья поделился мнением о футболисте сборной Хорватии Луке Модриче в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Модрич — ориентир для всех футболистов, а для меня, как для полузащитника, особенно. Я уже играл против него и имел возможность обменяться футболками. Контакт с ним был очень приятным. Не люблю говорить о сравнениях, оставляю это другим. Играть против него — удовольствие, но надеюсь, что завтра он уйдет с поля немного более грустным, чем я», — приводит Record слова Витиньи.

Также он высказался о противостоянии Модрича и партнера по команде Криштиану Роналду.

«Делить раздевалку с Криштиану — удовольствие и повод для гордости. Хотел бы делить ее и с Модричем. Это два великих человека, помимо того что они великие игроки. Один из них покинет турнир — и я надеюсь, что это будет Лука Модрич», — добавил Витинья.

Игра между сборными Португалии и Хорватии пройдет в ночь со 2 на 3 июля в Торонто и начнется в 02.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Криштиану Роналду
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Чемпионат мира по футболу 2026

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