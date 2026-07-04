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Попович — о вылете Австралии с ЧМ-2026: «Мы должны заслужить уважение, конкурируя с элитой»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович заявил, что его национальная команда должна закрепиться среди мировой футбольной элиты, чтобы получать больше уважения от судей.

Австралийцы завершили выступление на чемпионате мира-2026. В 1/16 финала Австралия уступила Египту в серии пенальти — 1:1, 2:4. По мнению Поповича, несколько ключевых решений в матче были приняты не в пользу его команды.

«Единственный способ изменить это — чаще конкурировать с элитой на крупных турнирах. Своими выступлениями мы уже должны были сделать большой шаг вперед. Нужно продолжать в том же духе, чтобы заслужить необходимое уважение — будь то в этой комнате, среди людей, среди судей, среди соперников. Это касается самых разных областей. Мы на пути к этому и знаем, что должны заслужить это сами. Нужно продолжать расти. Если через четыре года мы снова окажемся на этой стадии, надеюсь, сделаем следующий шаг», — приводит Reuters слова тренера.

Египет в 1/8 финала чемпионата мира сыграет против Аргентины. Матч пройдет 7 июля в 19.00 по московскому времени.

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