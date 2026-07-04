Попович — о вылете Австралии с ЧМ-2026: «Мы должны заслужить уважение, конкурируя с элитой»

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович заявил, что его национальная команда должна закрепиться среди мировой футбольной элиты, чтобы получать больше уважения от судей.

Австралийцы завершили выступление на чемпионате мира-2026. В 1/16 финала Австралия уступила Египту в серии пенальти — 1:1, 2:4. По мнению Поповича, несколько ключевых решений в матче были приняты не в пользу его команды.

«Единственный способ изменить это — чаще конкурировать с элитой на крупных турнирах. Своими выступлениями мы уже должны были сделать большой шаг вперед. Нужно продолжать в том же духе, чтобы заслужить необходимое уважение — будь то в этой комнате, среди людей, среди судей, среди соперников. Это касается самых разных областей. Мы на пути к этому и знаем, что должны заслужить это сами. Нужно продолжать расти. Если через четыре года мы снова окажемся на этой стадии, надеюсь, сделаем следующий шаг», — приводит Reuters слова тренера.

Египет в 1/8 финала чемпионата мира сыграет против Аргентины. Матч пройдет 7 июля в 19.00 по московскому времени.