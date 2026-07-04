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Сегодня, 10:30

В Британии предложили присвоить Кейну рыцарский титул

Алина Савинова
Харри Кейн.
Фото Reuters

Британский депутат Лайла Моран выступила с предложением присвоить рыцарский титул нападающему сборной Англии Харри Кейну за заслуги перед футболом, сообщается на сайте партии «Либеральные демократы».

На чемпионате мира-2026 32-летний футболист забил 5 голов в 4 матчах. В 1/16 финала против сборной ДР Конго (2:1) Кейн оформил дубль и обошел бразильца Пеле в списке лучших бомбардиров в истории турнира. На счету англичанина 13 голов на ЧМ за карьеру.

«Харри Кейн продемонстрировал вдохновляющее лидерство и силу характера как на поле, так и за его пределами, отстаивая ценности, которые делают нашу страну такой великой», — отметила Моран в ходатайстве.

На клубном уровне Кейн с 2023 года выступает за «Баварию», вместе с которой он дважды стал чемпионом Германии.

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