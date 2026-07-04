Колумбия впервые сыграла три подряд матча без пропущенных голов на ЧМ

Победа над Ганой (1:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026 стала для Колумбии третьей подряд игрой на турнире без пропущенных голов. Как сообщает Opta, колумбийцы впервые в истории смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в трех подряд матчах на чемпионатах мира.

При этом за весь ЧМ-2026 колумбийская команда пропустила лишь один гол — в матче 1-го тура групповой стадии против Узбекистана. Меньше Колумбии на турнире пропустили только две сборные — Мексика и Испания (0).

Колумбия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Швейцарией. Матч пройдет во вторник, 7 июля, и начнется в 23:00 по московскому времени.