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Сегодня, 07:21

Колумбия впервые сыграла три подряд матча без пропущенных голов на ЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент

Победа над Ганой (1:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026 стала для Колумбии третьей подряд игрой на турнире без пропущенных голов. Как сообщает Opta, колумбийцы впервые в истории смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности в трех подряд матчах на чемпионатах мира.

При этом за весь ЧМ-2026 колумбийская команда пропустила лишь один гол — в матче 1-го тура групповой стадии против Узбекистана. Меньше Колумбии на турнире пропустили только две сборные — Мексика и Испания (0).

Колумбия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Швейцарией. Матч пройдет во вторник, 7 июля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 04:30. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Колумбия
1:0
Гана
Сборная Колумбии победила Гану в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.Колумбия взломала «автобус» Ганы. Не помешала даже травма Кордобы
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