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Сегодня, 20:45

Месси является рекордсменом ЧМ по пробитым и незабитым пенальти

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче со сборной Австрии на чемпионате мира-2026.

Форвард не смог отличиться на 9-й минуте матча группового турнира.

По информации портала Opta, Месси является рекордсменом ЧМ по пробитым (7 пенальти) и незабитым (3 пенальти) 11-метровым ударам. Форвард «Интер Майами» впервые не попал в створ, два его предыдущих незабитых пенальти на ЧМ были отражены вратарями.

Месси забил 16 голов на чемпионатах мира. Он делит первое место с немцем Мирославом Клозе.

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