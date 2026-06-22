Месси является рекордсменом ЧМ по пробитым и незабитым пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче со сборной Австрии на чемпионате мира-2026.

Форвард не смог отличиться на 9-й минуте матча группового турнира.

По информации портала Opta, Месси является рекордсменом ЧМ по пробитым (7 пенальти) и незабитым (3 пенальти) 11-метровым ударам. Форвард «Интер Майами» впервые не попал в створ, два его предыдущих незабитых пенальти на ЧМ были отражены вратарями.

Месси забил 16 голов на чемпионатах мира. Он делит первое место с немцем Мирославом Клозе.