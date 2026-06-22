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Судейство

Сегодня, 20:15

Аргентина — Австрия: судья правильно назначил пенальти в пользу команды Месси

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото AFP

На 4-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Австрия судья Амин Мохамед Омар ошибочно не зафиксировал нарушение правил, совершенное против Лаутаро Мартинеса в штрафной площади австрийцев. Промах рефери был исправлен только на 7-й минуте — после проверки, проведенной видеоассистентами Хамисом Аль-Марри, Махмудом Ашуром и Татьяной Гусман, а также просмотра повторов арбитром на мониторе у поля.

Судья объявил о фоле и назначении пенальти. На повторе видно, что Штефан Пош и Ксавер Шлагер тянулись к мячу, но попали сопернику по ноге. Итоговое решение рефери правильное.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина — Австрия.

Чемпионат мира. Группа J.
22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Аргентина
Австрия

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