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21 июня, 21:30

Аргентина — Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра второго тура группового турнира ЧМ-2026.

Новое Ранее
21 июня, 21:50

Кто не сыграет в матче Аргентина — Австрия

Аргентине в предстоящем матче не поможет защитник Гонсало Монтиель — он получил повреждение в первой игре и был заменен. Все остальные футболисты сборной Аргентины в строю. В составе сборной Австрии потерь нет.

21 июня, 21:40

Аргентина — Австрия: личные встречи

В новейшей истории Аргентина и Австрия не встречались друг с другом, а на чемпионатах мира вообще никогда. Команды сыграли только два товарищеских матча — в 1980-м Аргентина выиграла 5:1, а в 1990-м была зафиксирована ничья 1:1.

21 июня, 21:30

Аргентина — Австрия: турнирное положение

В первом туре обе команды победили своих соперников и забили по три гола. Аргентина выиграла 3:0 у Алжира (все три мяча забил Лионель Месси), а Австрия переиграла Иорданию (3:1), хотя интрига сохранялась до последних минут.

Сейчас у Аргентины и Австрии по три очка, и победитель в очной встрече гарантирует себе участие в плей-офф ЧМ-2026.

21 июня, 21:20

Где смотреть трансляцию матча Аргентина — Австрия

Игру Аргентина — Австрия в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.30. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

21 июня, 21:10

Дата, место и время начала матча Аргентина — Австрия

Матч сборной Аргентины против Австрии состоится в понедельник, 22 июня, в Арлингтоне, на стадионе AT&T Stadium. Начало игры — в 20.00.

21 июня, 21:00

В понедельник, 22 июня, на чемпионате мира по футболу в группе J состоится матч между сборными Аргентины и Австрии. Игра пройдет в США на стадионе AT&T Stadium. Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Обе команды лидируют в своей группе после первого тура, имея по три очка. Аргентина на старте разгромила Алжир со счетом 3:0, благодаря хет-трику Лионеля Месси. Австрия же со счетом 3:1 обыграла Иорданию, причем второй гол иорданцы забили в свои ворота, а третий пропустили на 12-й добавленной минуте с пенальти.

Главным арбитром станет египтянин Амин Омар, его ассистентами будут Махмуд Або Эль-Регаль и Ахмед Хоссам Таха. «СЭ» будет подробно следить за матчем Аргентина — Австрия. Присоединяйтесь!

21 июня, 21:00

В понедельник, 22 июня, сборные Аргентины и Австрии сыграют в матче чемпионата мира.

Чемпионат мира. Группа J.
22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Аргентина
Австрия

ЧМ 2026 с Hisense

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