В понедельник, 22 июня, на чемпионате мира по футболу в группе J состоится матч между сборными Аргентины и Австрии. Игра пройдет в США на стадионе AT&T Stadium. Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Обе команды лидируют в своей группе после первого тура, имея по три очка. Аргентина на старте разгромила Алжир со счетом 3:0, благодаря хет-трику Лионеля Месси. Австрия же со счетом 3:1 обыграла Иорданию, причем второй гол иорданцы забили в свои ворота, а третий пропустили на 12-й добавленной минуте с пенальти.

Главным арбитром станет египтянин Амин Омар, его ассистентами будут Махмуд Або Эль-Регаль и Ахмед Хоссам Таха. «СЭ» будет подробно следить за матчем Аргентина — Австрия. Присоединяйтесь!