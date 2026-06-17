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17 июня, 11:27

Арнаутович: «Хочу выложиться полностью на своем последнем ЧМ. Мои рекорды мне безразличны»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович подвел итоги матча против Иордании (3:1) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

37-летний форвард в концовке с пенальти установил окончательный счет. Он стал самым возрастным автором гола в истории сборной Австрии на чемпионатах мира.

«Я чрезвычайно рад и счастлив, что мы выиграли этот матч. Я также рад своему голу, но для меня самое важное — это команда, она выложилась полностью. Вначале присутствовала небольшая нервозность, это было заметно. Но это был первый матч на чемпионате мира, нужно было сначала войти в ритм. Мои рекорды мне безразличны, я хочу на своем последнем турнире просто выложиться полностью вместе с этой командой. Я рад каждой минуте на поле. На скамейке запасных никогда не чувствуешь себя хорошо, но я здесь, чтобы поддерживать команду», — приводит слова Арнаутовича sport.ORF.

После 1-го тура австрийцы с 3 очками занимают второе место в группе J, уступая Аргентине по разнице мячей. Иордания по дополнительным показателям опережает Алжир и идет третьей.

Во 2-м туре группового турнира Австрия 22 июня сыграет с Аргентиной. Иордания — 23 июня с Алжиром.

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