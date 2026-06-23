Рангник: «Месси доказал, что он лучший игрок, который когда-либо существовал»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после поражения от Аргентины (0:2) в матче чемпионата мира-2026 поздравил аргентинского нападающего Лионеля Месси с рекордом по голам на ЧМ.

«Месси доказал, что он лучший игрок, который когда-либо существовал», — приводит BeIn Sports слоа Рангника.

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Он побил рекорд Клозе, который забил 16 голов на чемпионатах мира.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Аргентинцы гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.