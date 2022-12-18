Месси не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не собирается завершать международную карьеру после победы на ЧМ-2022.

«Я не буду завершать карьеру в сборной. Я хочу сыграть в форме сборной Аргентины в качестве чемпиона мира», — приводит слова Месси TyC Sports.

Месси был признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира в Катаре.

Основное время матча между сборными Аргентины и Франции завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

Месси в матче стал автором дубля, а также реализовал удар в серии 11-метровых.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира-2022.

35-летний футболист принял участие во всех семи матчах своей команды и стал чемпионом. На его счету 7 голов и 3 результативных передачи на турнире в Катаре.

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира в третий раз в истории.