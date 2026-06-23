Франция — Ирак: начало второго тайма отложено до 02:00 по московскому времени

Начало второго тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира между сборными Франции и Ирака было отложено до 02:00 по московскому времени, сообщает RMC Sport со ссылкой на ФИФА.

На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому, по законам штата, возобновление матча было отложено. Ожидается, что игроки смогут вернуться на поле в 01:30 и получат время на разминку.

В первом тайме единственный гол забил капитан французов Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.