Норвегия — Сенегал: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Норвегии и Сенегала объявили составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Норвегия: Эрьян Нюланн, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Айер, Торбьорн Хеггем, Давид Меллер Вольфе, Сандер Берге, Фредрик Эурснес, Мартин Эдегор, Антонио Нуса, Александр Серлот, Эрлинг Холанн.

Сенегал: Эдуар Менди, Крепин Диатта, Калиду Кулибали, Мусса Ниакате, Эли-Хаджи Малик Диуф, Пап Гуйе, Идрисса Гана Гуйе, Ламин Камара, Исмаила Сарр, Садио Мане, Николас Джексон.

Игра пройдет на арене «Нью-Джерси Стэдиум» в США. Начало матча — 3.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе I. В предыдущем туре Норвегия победила Ирак со счетом 4:1, а Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3.