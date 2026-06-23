Франция — Ирак: возобновление матча отложено еще на полчаса

Начало второго тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира между сборными Франции и Ирака было отложено до 02:30 по московскому времени, сообщает RMC Sport.

На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому, по законам штата, возобновление матча было отложено. Изначально планировалось, что игра возобновится уже в 02:00 по московскому времени. Болельщикам разрешили вернуться на трибуны, но игроки пока находятся в подтрибунном помещении. Начало второй половины было отложено еще на полчаса.

В первом тайме единственный гол забил капитан французов Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.