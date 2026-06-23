Франция — Ирак: во втором тайме не будет паузы на водопой

Во втором тайме матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака не будет паузы на водопой, сообщает BeIn Sports.

После окончания первого тайма на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому, по законам штата, возобновление матча было отложено.

Ожидается, что 02:50 по московскому времени начнется второй тайм. Игрока разрешили вернуться на поле и размяться перед возобновлением игры.

В первом тайме единственный гол забил капитан французов Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.