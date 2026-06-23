Франция — Ирак: болельщикам разрешили вернуться на трибуны

Болельщикам разрешили вернуться на трибуны стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, где закончился первый тайм чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака.

После окончания первоый половины был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому, по законам штата, возобновление матча было отложено. Ожидается, что вторая половина начнется в 02:00 по московскому времени.

В первом тайме единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.