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Клозе поздравил Месси с рекордом по голам на чемпионатах мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, Reuters

Экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с рекордом по голам на чемпионатах мира.

«Я всегда говорил, что Месси не был плохим парнем. Для меня Лионель Месси — лучший футболист всех времен! Поздравляю, чемпион!» — сказал 48-летний Клозе в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Он побил рекорд Клозе, который забил 16 голов на чемпионатах мира.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Аргентинцы гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Лионель Месси.Месси переписывает книгу рекордов ЧМ. В матче с Австрией побил сразу три
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