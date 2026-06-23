Дешам — о возобновлении матча Франция — Ирак: «Ситуация меняется каждые 30 секунд»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал задержку начала второго тайма в матче чемпионата мира-2026 против Ирака.

«Я перестал сообщать игрокам новости, потому что они меняются каждые 30 секунд», — сказал Дешам в эфире BeIn Sports.

После окончания первого тайма на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому, по законам штата, возобновление матча было отложено. Ожидается, что вторая половина начнется в 02:00 по московскому времени.

В первом тайме единственный гол забил капитан французов Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.