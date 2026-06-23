Франция — Ирак: игрокам разрешили вернуться на поле

Футболистам сборных Франции и Ирака разрешили вернуться на поле, чтобы подготовиться к началу второго тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

После окончания первого тайма на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому, по законам штата, возобновление матча было отложено, а болельщиков попросили покинуть трибуны.

Изначально планировалось, что второй тайм начнется в 02:00 по московскому времени, но позже начало игры вновь было отложено, так как недалеко от стадиона были замечены молнии, хотя болельщикам разрешили вернуться на трибуны.

В первом тайме единственный гол забил капитан французов Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.