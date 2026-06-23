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Сегодня, 01:01

Франция — Ирак: начало второго тайма отложено минимум на 15 минут из-за погоды

Евгений Козинов
Корреспондент
Предупреждение о грозе на стадионе в Филадельфии.
Фото Imagn Images, Reuters

Начало второго тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира между сборными Франции и Ирака было отложено на 15 минут.

Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В конце первого тайма начался сильный дождь, а после уже его окончания была объявлена грозовая опасность, поэтому, по законам штата, возвращение игроков на поле будет отложено.

В первом тайме единственный гол забил капитан французов Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
Ирак
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