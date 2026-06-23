ФИФА объявила, что матч Франция — Играк возобновится в 02:50

Начало второго тайма в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира между сборными Франции и Ирака вновь было отложено.

Как сообщает RMC Sport, в ФИФА сообщили, что игра возобновится в 02:50 по московскому времени, а в 02:30 игрока разрешат выйти на поле.

После окончания первого тайма на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому, по законам штата, возобновление матча было отложено. Изначально планировалось, что игра возобновится уже в 02:00 по московскому времени. Болельщикам разрешили вернуться на трибуны.

В первом тайме единственный гол забил капитан французов Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.