Грузия — Испания: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Грузия и Испания сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 15 ноября
Сборные Грузии и Испании сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 15 ноября. Матч на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси (Грузия) начинается в 20.00 по московскому времени.
Игру Грузия — Испания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.
Отслеживать ключевые события игры Грузия — Испания можно в матч-центре сайта «СЭ».
Сборная Грузии в рамках отборочного цикла дважды уступила Турции (2:3, 1:4), Испании (0:2) и обыграла Болгарию (3:0). Испания одержала две победы над Болгарией (3:0, 4:0), выиграла у Турции (6:0), а также Грузии (2:0).
