Италия в последнем матче Спаллетти победила Молдавию в квалификации чемпионата мира

Сборная Италии дома обыграла Молдавию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра проходила в городе Реджо-нель-Эмилия.

Голы забили Джакомо Распадори и Андреа Камбьясо.

Матч стал последним для тренера итальянцев Лучано Спаллетти во главе национальной команды, который 8 июня сообщил о своей отставке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

09 июня 2025, 21:45. Мапеи - Читта-дель-Триколоре (Реджо-Эмилия)

В параллельном матче Норвегия на выезде обыграла Эстонию — 1:0.

Гол на 62-й минуте забил Эрлин Холанн.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

09 июня 2025, 21:45. А Ле Кок Арена (Таллин)

Норвегия одержала четыре победы в четырех матчах и лидирует в группе I — 12 очков. Далее идут Израиль (6 очков после 3 матчей), Италия (3 очка после 2 матчей), Эстония (3 очка после 4 матчей) и Молдавия (0 очков после 3 матчей).