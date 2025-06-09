Италия в последнем матче Спаллетти победила Молдавию в квалификации чемпионата мира
Сборная Италии дома обыграла Молдавию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра проходила в городе Реджо-нель-Эмилия.
Голы забили Джакомо Распадори и Андреа Камбьясо.
Матч стал последним для тренера итальянцев Лучано Спаллетти во главе национальной команды, который 8 июня сообщил о своей отставке.
В параллельном матче Норвегия на выезде обыграла Эстонию — 1:0.
Гол на 62-й минуте забил Эрлин Холанн.
Норвегия одержала четыре победы в четырех матчах и лидирует в группе I — 12 очков. Далее идут Израиль (6 очков после 3 матчей), Италия (3 очка после 2 матчей), Эстония (3 очка после 4 матчей) и Молдавия (0 очков после 3 матчей).
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