Казахстан дома проиграл Северной Македонии в квалификации чемпионата мира

Сборная Казахстана дома уступила Северной Македонии в групповом турнире квалификации чемпионата мира — 0:1. Игра проходила в Астане.

На 33-й минуте гол забил Александар Трайковски. В стартовом составе у хозяев вышли защитник Нуралы Алип («Зенит) и нападающий Максим Самородов («Ахмат»).

Казахстан потерпел второе поражение в трех матчах отбора ЧМ-2026. Команда Али Алиева с 3 очками занимает третье место в таблице группы J. Северная Македония лидирует с 8 очками после четырех матчей. Второе место занимает Уэльс — 7 очков после трех игр. Далее идут Бельгия (1 очко после одного матча) и Лихтенштейн (0 очков после трех игр).