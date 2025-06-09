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9 июня 2025, 18:57

Казахстан дома проиграл Северной Македонии в квалификации чемпионата мира

Руслан Минаев
Эзджан Алиоски (слева) и Султанбек Астанов.
Фото Reuters

Сборная Казахстана дома уступила Северной Македонии в групповом турнире квалификации чемпионата мира — 0:1. Игра проходила в Астане.

На 33-й минуте гол забил Александар Трайковски. В стартовом составе у хозяев вышли защитник Нуралы Алип («Зенит) и нападающий Максим Самородов («Ахмат»).

Казахстан потерпел второе поражение в трех матчах отбора ЧМ-2026. Команда Али Алиева с 3 очками занимает третье место в таблице группы J. Северная Македония лидирует с 8 очками после четырех матчей. Второе место занимает Уэльс — 7 очков после трех игр. Далее идут Бельгия (1 очко после одного матча) и Лихтенштейн (0 очков после трех игр).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
09 июня 2025, 17:00. Астана Арена (Астана)
Казахстан
0:1
Северная Македония
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