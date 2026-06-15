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15 июня, 17:00

Испания — Кабо Верде: видеотрансляция матча ЧМ по футболу

Испания и Кабо Верде сыграют на групповом этапе чемпионата мира-2026 15 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль.
Фото Getty Images

Сборные Испании и Кабо-Верде сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Встреча группы H пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа H.
15 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Испания
0:0
Кабо-Верде

Видеотрансляцию матча Испания — Кабо-Верде можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18.40 мск.

Испания&nbsp;&mdash; Кабо-Верде.Испания — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Кабо-Верде можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Для сборной Кабо-Верде этот матч станет первым в истории финальных стадий чемпионата мира. Испания ранее один раз выигрывала турнир — в 2010 году в ЮАР.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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