Испания — Кабо Верде: видеотрансляция матча ЧМ по футболу
Сборные Испании и Кабо-Верде сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Встреча группы H пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Начало игры — в 19.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию матча Испания — Кабо-Верде можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18.40 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Кабо-Верде можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Для сборной Кабо-Верде этот матч станет первым в истории финальных стадий чемпионата мира. Испания ранее один раз выигрывала турнир — в 2010 году в ЮАР.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде