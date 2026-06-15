Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграют в матче группы H чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 16 июня. Игра состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс (США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени. Матч Саудовская Аравия — Уругвай можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа H.

16 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Команды попали в группу H, где также сыграют сборные Испании и Кабо-Верде. Во втором туре саудовцы встретятся с Испанией, а уругвайская команда сыграет с Кабо-Верде.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде