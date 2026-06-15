Саудовская Аравия — Уругвай: где смотреть трансляцию матча ЧМ по футболу
Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграют в матче группы H чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 16 июня. Игра состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс (США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени. Матч Саудовская Аравия — Уругвай можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Команды попали в группу H, где также сыграют сборные Испании и Кабо-Верде. Во втором туре саудовцы встретятся с Испанией, а уругвайская команда сыграет с Кабо-Верде.
ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
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