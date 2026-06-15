Испания объявила стартовый состав на матч с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Сборная Испании объявила стартовый состав на матч со сборной Кабо-Верде в групповом турнире ЧМ-2026.

Матч состоится на Mercedes-Benz Stadium в Атланте (США). Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родриго (капитан), Фабиан Руис, Педри, Ферран, Гави, Оярсабаль.

Запасные: Ж. Гарсия, Райя, Муньос, Баэна, Э. Гарсия, Гримальдо, Иглесиас, Ямаль, Мерино, Ольмо, Пино, Порро, Пубиль, Субименди, Уильямс.