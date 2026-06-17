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17 июня, 00:28

Ирак — Норвегия: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборные Ирака и Норвегии назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет в американском Фоксборо на стадионе «Джилетт» и начнется в 1:00 по московскому времени.

Ирак: Хассан Джалал, Хуссейн Али, Заид Тахсин, Акам Хашем, Мерхас Доски, Ибраим Байеш, Амир Аль-Аммари, Заид Исмаил, Али Ясим, Айман Хуссейн, Али Аль-Хамади.

Норвегия: Эрьян Нюланн, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Айер, Торбьорн Хеггем, Давид Меллер Вольфе, Сандер Берге, Фредрик Эурснес, Мартин Эдегор, Антонио Нуса, Александр Серлот, Эрлинг Холанн.

В первом матче группы I Франция переиграла Сенегал (3:1) и вышла в лидеры турнирной таблицы.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе празднует гол в&nbsp;ворота Сенегала в&nbsp;матче ЧМ-2026 16&nbsp;июня.Франция дожала Сенегал после невразумительного тайма, а Мбаппе установил сразу три рекорда!
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