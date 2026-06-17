Олисе признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Франция — Сенегал

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:1). 24-летний француз отыграл всю встречу и стал автором голевой передачи.

Для Олисе это первый матч на чемпионате мира в карьере. Всего за карьеру он забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи в 18 матчах за национальную команду.

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегальцы — на последней строчке. Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.