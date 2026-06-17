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17 июня, 00:52

Дешам — о победе Франции над Сенегалом: «Это приносит облегчение»

Алина Савинова
Дидье Дешам.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил победу над сборной Сенегала в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 16 июня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счетом 3:1 в пользу Франции. У французов дубль оформил Килиан Мбаппе и еще один гол забил Брэдли Барколя. Мбаппе побил рекорд Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции с 58 забитыми мячами.

«Эта победа приносит облегчение. Мы ощущали некоторую тревогу и скованность. Нам противостояла достойная команда. Когда удалось немного раскрепоститься и перестроить игру, изменив позиции Усмана Дембеле и Майкла Олисе, мы стали действовать увереннее. Брэдли Барколя также доставил сопернику проблем», — приводит RMC Sport слова Дешама.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе празднует гол в&nbsp;ворота Сенегала в&nbsp;матче ЧМ-2026 16&nbsp;июня.Франция дожала Сенегал после невразумительного тайма, а Мбаппе установил сразу три рекорда!

Тренер отметил, что победа в первом матче не является решающей в группе из четырех команд, но приятно подарить положительные эмоции болельщикам.

«Наши болельщики проделали долгий путь, и это дорогого стоит. Футбол прекрасен, когда ты побеждаешь и можешь разделить эти эмоции с ними», — добавил он.

Следующий матч на чемпионате мира-2026 Франция проведет 23 июня против Ирака. 26 июня французы встретятся с Норвегией.

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