Дешам — о победе Франции над Сенегалом: «Это приносит облегчение»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил победу над сборной Сенегала в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 16 июня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счетом 3:1 в пользу Франции. У французов дубль оформил Килиан Мбаппе и еще один гол забил Брэдли Барколя. Мбаппе побил рекорд Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции с 58 забитыми мячами.

«Эта победа приносит облегчение. Мы ощущали некоторую тревогу и скованность. Нам противостояла достойная команда. Когда удалось немного раскрепоститься и перестроить игру, изменив позиции Усмана Дембеле и Майкла Олисе, мы стали действовать увереннее. Брэдли Барколя также доставил сопернику проблем», — приводит RMC Sport слова Дешама.

Тренер отметил, что победа в первом матче не является решающей в группе из четырех команд, но приятно подарить положительные эмоции болельщикам.

«Наши болельщики проделали долгий путь, и это дорогого стоит. Футбол прекрасен, когда ты побеждаешь и можешь разделить эти эмоции с ними», — добавил он.

Следующий матч на чемпионате мира-2026 Франция проведет 23 июня против Ирака. 26 июня французы встретятся с Норвегией.