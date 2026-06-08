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8 июня, 02:28

Модрич сравнялся с Месси по числу матчей за сборную

Павел Лопатко

Хорватский полузащитник Лука Модрич достиг отметки в 198 матчей за национальную сборную — это позволяет ему разделить второе место по данному показателю с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Достижение зафиксировано в ходе товарищеского матча против Словении (2:1), где Модрич также открыл счет голам в игре.

Рекордсменом остается португалец Криштиану Роналду (227 матчей). Все трое включены в окончательные заявки своих команд на предстоящий финальный турнир чемпионат мира-2026.

40-летний Лука Модрич с июля 2025 года выступает за «Милан», до этого (с лета 2012-го) играл за «Реал», а ранее — за загребское «Динамо» и «Тоттенхэм». За время карьеры в «Реале» шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четыре раза — чемпионат Испании, дважды — Кубок Испании и пять раз — Суперкубок Испании. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». Также на его счету серебро (2018) и бронза (2022) на чемпионатах мира. Чемпионат мира-2026 станет для него пятым в карьере.

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