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8 июня, 02:11

Вице-капитаном сборной Англии на ЧМ-2026 будет Деклан Райс

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что полузащитник Деклан Райс будет вице-капитаном команды на финальном турнире чемпионата мира-2026.

27-летний футболист прибыл на базу в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) вместе с другими игроками «Арсенала» вечером 6 июня.

«Думаю, я бы сказал, что Деклан — мой вице-капитан. Знает ли Райс о своей роли? Хороший вопрос. Я как раз об этом думал. Официально это или нет. Но думаю, мы говорили об этом, когда Харри Кейна не было с нами в лагере. Мы начали с Олли Уоткинсом, и, думаю, капитаном был Деклан. Тогда я и сказал ему об этом», — цитирует немецкого специалиста PA.

Райс дебютировал за сборную в марте 2019 года. В 72 матчах он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Сборная Англии на групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.

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