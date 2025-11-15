Сборная Казахстана сыграла вничью с Бельгией в матче отбора чемпионата мира

Сборная Казахстана на своем поле сыграла вничью с Бельгией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл нападающий хозяев Дастан Сатпаев. Ответный гол на счету полузащитника бельгийцев Ханса Ванекена (48-я).

На 79-й минуте красную карточку получил хавбек казахстанской сборной Ислам Чесноков.

Казахстан с 8 очками после 8 матчей занимает четвертое место в группе J, бельгийцы с 15 очками в 7 матчах — на первой строчке.