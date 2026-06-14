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14 июня, 20:17

Нойер повторил рекорд по числу матчей среди вратарей на чемпионатах мира

Алина Савинова
Мануэль Нойер.
Фото Reuters

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер с первых минут вышел на поле в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Кюрасао.

Для 40-летнего футболиста эта игра стала 20-й на чемпионатах мира. Он повторил рекорд бывшего голкипера сборной Франции Уго Льориса по количеству проведенных матчей среди вратарей на турнире.

Вместе со сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году.

Мануэль Нойер.Последний аккорд Нойера в сборной Германии. Станет героем чемпионата мира в 40 лет или снова провалится?

На клубном уровне вратарь выступает за «Баварию» с 2011 года, с которой в частности 13 раз выигрывал чемпионат Германии и два раза — Лигу чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Германия — Кюрасао.

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