Нойер повторил рекорд по числу матчей среди вратарей на чемпионатах мира

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер с первых минут вышел на поле в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Кюрасао.

Для 40-летнего футболиста эта игра стала 20-й на чемпионатах мира. Он повторил рекорд бывшего голкипера сборной Франции Уго Льориса по количеству проведенных матчей среди вратарей на турнире.

Вместе со сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году.

На клубном уровне вратарь выступает за «Баварию» с 2011 года, с которой в частности 13 раз выигрывал чемпионат Германии и два раза — Лигу чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Германия — Кюрасао.