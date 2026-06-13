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14 июня, 22:00
Сборная Германии одержала разгромную победу над Кюрасао. Онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
Германия разгромила Кюрасао в первой игре на ЧМ-2026
Матч завершился со счетом 7:1.
В следующем матче немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, Кюрасао — с Эквадором.
90+3-я минута. Команды доигрывают матч. Даже немцы, которые до последнего шли вперед.
89-я минута. Ундав очень хорошо вышел на замену — забил один гол и сделал два результативных паса.
Германия забила седьмой гол
88-я минута. ГОЛ! Их остановит только финальный свисток. Хаверц вышел один на один и перекинул вратаря Рома — 7:1.
81-я минута. Сане прорвался по правому флангу и заработал угловой. Все немцы побежали во вратарскую на розыгрыш.
Германия забила шестой гол
78-я минута. ГООЛ! Киммих отдал вторую голевую передачу, выкатив на пустые ворота Ундаву — 6:1.
75-я минута. Вышедший на замену у Кюрасао Маргарита сместился вправо и пробил в дальний угол — неплохо, но мимо.
73-я минута. Тройная замена у Германии.
Нмеча, Та и Браун уступили место Горетцке, Рюдигеру и Рауму.
Германия забила пятый гол
68-я минута. ГООЛ! Ундав нашел передачей Брауна и защитник поразил дальний угол — 5:1.
63-я минута. Сане мог забивать пятый гол, но не попал в створ после выхода один на один.
60-я минута. По трибунам арены в Хьюстоне пошла волна! Атмосфера чемпионата мира на уровне.
59-я минута. Фланговый защитник Браун оказался на позиции нападающего и почти достал до мяча после проникающего паса.
57-я минута. Мусиала лежит на газоне. Джамал получил неприятный удар сзади. Судья этого не увидел.
55-я минута. Не больше 5-6 передач получается сделать сборной Кюрасао, как команда теряет мяч.
50-я минута. Нмеча решил не сближаться и пробил из угла вратарской. Чуть выше ворот полетел мяч.
Германия забила четвертый гол в ворота Кюрасао
47-я минута. ГОЛ! Уже на второй минуте отличились немцы. Мусиала пробил точно в дальний угол после паса на ход от Киммиха — 4:1.
46-я минута. В перерыве Дик Адвокат освежил атаку сборной Кюрасао — вместо Хансена вышел Антонис.
45+3-я минута. Судья Джайед назначает пенальти в ворота Кюрасао. Нмеча упал после подножки.
45-я минута. Германия уже обосновалась в штрафной Кюрасао. Павлович пробивал в угол, но его удар не достиг цели.
43-я минута. Очевидно, есть у Германии заготовки под стандарты. Шлоттербек показывает Вирцу, как нужно подавать.
40-я минута. Германия продолжает давление на ворота Кюрасао. Вирц буквально везде, очень глубоко опускается за мячом.
Германия забила второй гол
38-я минута. ГООЛ! Шлоттербек замкнул навес с углового, поразив дальний угол — 2:1.
35-я минута. Бакуна не нашел сопротивления, сблизился с воротами Нойера и пробил выше ворот.
33-я минута. Сане пробивал из убойной позиции, но и его удар умудрились заблокировать. Хотя вратарь Ром был готов отразить выстрел в угол.
32-я минута. Проникающий пас не получился у Вирца. Снова все видели защитники Кюрасао.
30-я минута. Павлович остался один перед штрафной Кюрасао, но и его удар заблокировали. Угловой для Германии.
29-я минута. Ром выбил мяч после подачи Киммиха во вратарскую. Атака немцев вторым темпом завершилась после удачного подката Обиспо.
Кюрасао сравняло счет в матче с Германией
22-я минута. ГОООЛ! Вот это ответ. Первым же ударом по воротам отличились игроки сборной Кюрасао — 1:1. Это Комененсия прибежал вторым темпом и пальнул в угол ворот Нойера.
20-я минута. Германия всей командой на половине поля соперника. Неплохо навес исполнил Вирц, но никто не откликнулся на пас.
17-я минута. Киммих опустился в центр полузащиты, чтобы создать численное большинство. Германия в атаке играет в три защитника.
14-я минута. Вирц слева продвинулся вдоль линии штрафной, и с правой ноги пробивал в направлении дальнего угла — чуть не хватило точности.
12-я минута. Уже шесть раз пробили немцы по воротам Рома. Нмеча снова завершал атаку сборной Германии, но слишком слабо получилось.
10-я минута. Через дальние передачи играют игроки сборной Кюрасао. Пока получается не так эффективно, как хотелось бы.
Германия открыла счет в матче
6-я минута. ГООЛ! Нмеча вывел немецкую сборную вперед — 1:0.
Состав сборной Кюрасао
Кюрасао: Ром, Флоранус, Обиспо, Базур, Фонвилль, Ж. Бакуна, Комененсия, Л. Бакуна, Чонг, Локадия, Хансен.
Запасные: Бодак, Дорнбюс, Самбо, Гари, ван Эйма, Бренет, Ромератоэ, Марта, Фелида, Антониссе, Нослин, Горре, Маргарита, Кувас, Кастанер.
Состав сборной Германии
Германия: Нойер, Киммих, Та, Шлоттербек, Браун, Павлович, Сане, Вирц, Мусиала, Нмеча, Хаверц.
Запасные: Бауманн, Нюбель, Рюдигер, Антон, Раум, Тшау, Горецка, Левелинг, Гросс, Штиллер, Амири, Уэдраого, Вольтемаде, Байер, Ундав.
Германия — Кюрасао: результаты на чемпионатах мира
Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира. «Бундестим» выигрывала золото на ЧМ-1954, домашнем ЧМ-1974, ЧМ-1990 и ЧМ-2014. Четыре раза немцы становились серебряными призерами и четыре раза — бронзовыми.
Для сборной Кюрасао предстоящий чемпионат мира станет дебютным.
ЧМ-2026: участники группы E
В группе E сыграют Германия, Кюрасао, Эквадор и Кот-д'Ивуар. Все игры пройдут в США (Хьюстон, Филадельфия, Канзас-Сити, Ист-Ратерфорд) за исключением матча Германии и Кот-д'Ивуара, который состоится в Торонто.
Где смотреть трансляцию матча Германия — Кюрасао
Игру в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Германия и Кюрасао
Матч между сборными пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
В воскресенье, 14 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кюрасао.
Игра пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Главным арбитром встречи назначен марокканец Джалаль Джайед.
Германия и Кюрасао попали в группу E, где помимо них сыграют также Эквадор и Кот-д'Ивуар.
Сборная Германии принимала участие в каждом чемпионате мира, начиная с 1950 года. За это время «Бундестим» четыре раза становилась чемпионом мира, в последний раз — на ЧМ-2014 в Бразилии. Последние два турнира немцы не могли выйти из группы. Сборная Кюрасао никогда не принимала участие в чемпионате мира.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Германия — Кюрасао. Присоединяйтесь!