Сборная Германии одержала разгромную победу над Кюрасао. Онлайн-трансляция матча чемпионата мира

В воскресенье, 14 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кюрасао.

Игра пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Главным арбитром встречи назначен марокканец Джалаль Джайед.

Германия и Кюрасао попали в группу E, где помимо них сыграют также Эквадор и Кот-д'Ивуар.

Сборная Германии принимала участие в каждом чемпионате мира, начиная с 1950 года. За это время «Бундестим» четыре раза становилась чемпионом мира, в последний раз — на ЧМ-2014 в Бразилии. Последние два турнира немцы не могли выйти из группы. Сборная Кюрасао никогда не принимала участие в чемпионате мира.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Германия — Кюрасао. Присоединяйтесь!