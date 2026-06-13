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14 июня, 22:00

Сборная Германии одержала разгромную победу над Кюрасао. Онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.

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14 июня, 22:00

В воскресенье, 14 июня Германия разгромила Кюрасао в матче группы E — 7:1.

Чемпионат мира. Группа E.
14 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Германия
7:1
Кюрасао

14 июня, 21:58

Германия разгромила Кюрасао в первой игре на ЧМ-2026

Матч завершился со счетом 7:1.

В следующем матче немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, Кюрасао — с Эквадором.

14 июня, 21:57

90+5-я минута. 26 ударов нанесла сборная Германии против 8 — у Кюрасао.

14 июня, 21:55

90+3-я минута. Команды доигрывают матч. Даже немцы, которые до последнего шли вперед.

14 июня, 21:54

90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму.

14 июня, 21:52

89-я минута. Ундав очень хорошо вышел на замену — забил один гол и сделал два результативных паса.

14 июня, 21:51

Германия забила седьмой гол

88-я минута. ГОЛ! Их остановит только финальный свисток. Хаверц вышел один на один и перекинул вратаря Рома — 7:1.

14 июня, 21:48

86-я минута. Германии мало шести мячей. «Бундестим» идет за седьмым.

14 июня, 21:46

84-я минута. У Германии Вальдемар Антон заменил Йозуа Киммиха.

14 июня, 21:46

83-я минута. Тахит Чон покинул поле. Его заменил Джерване Кастанер.

14 июня, 21:44

81-я минута. Сане прорвался по правому флангу и заработал угловой. Все немцы побежали во вратарскую на розыгрыш.

14 июня, 21:41

Германия забила шестой гол

78-я минута. ГООЛ! Киммих отдал вторую голевую передачу, выкатив на пустые ворота Ундаву — 6:1.

14 июня, 21:38

75-я минута. Вышедший на замену у Кюрасао Маргарита сместился вправо и пробил в дальний угол — неплохо, но мимо.

14 июня, 21:36

73-я минута. Тройная замена у Германии.

Нмеча, Та и Браун уступили место Горетцке, Рюдигеру и Рауму.

14 июня, 21:32

70-я минута. Камеры показали, что офсайда не было. Эпизод решил буквально сантиметр.

14 июня, 21:32

69-я минута. Сейчас важно понять был ли офсайд.

14 июня, 21:31

Германия забила пятый гол

68-я минута. ГООЛ! Ундав нашел передачей Брауна и защитник поразил дальний угол — 5:1.

14 июня, 21:30

67-я минута. Кюрасао забило второй гол, но в этом эпизоде был офсайд.

14 июня, 21:28

65-я минута. У Кюрасао вместо Юргена Локадии вышел Джерл Маргарита.

14 июня, 21:27

64-я минута. Дениз Ундав заменил Джамала Мусиалу.

14 июня, 21:26

63-я минута. Сане мог забивать пятый гол, но не попал в створ после выхода один на один.

14 июня, 21:25

62-я минута. Бакуна нанес второй удар по воротам, пробив головой. Нойер все видел.

14 июня, 21:25

60-я минута. По трибунам арены в Хьюстоне пошла волна! Атмосфера чемпионата мира на уровне.

14 июня, 21:23

59-я минута. Фланговый защитник Браун оказался на позиции нападающего и почти достал до мяча после проникающего паса.

14 июня, 21:20

57-я минута. Мусиала лежит на газоне. Джамал получил неприятный удар сзади. Судья этого не увидел.

14 июня, 21:18

55-я минута. Не больше 5-6 передач получается сделать сборной Кюрасао, как команда теряет мяч.

14 июня, 21:16

52-я минута. Германии как будто мало. Очень плотный прессинг включили немцы.

14 июня, 21:13

50-я минута. Нмеча решил не сближаться и пробил из угла вратарской. Чуть выше ворот полетел мяч.

14 июня, 21:10

Германия забила четвертый гол в ворота Кюрасао

47-я минута. ГОЛ! Уже на второй минуте отличились немцы. Мусиала пробил точно в дальний угол после паса на ход от Киммиха — 4:1.

14 июня, 21:09

46-я минута. В перерыве Дик Адвокат освежил атаку сборной Кюрасао — вместо Хансена вышел Антонис.

14 июня, 21:08

46-я минута. Начался второй тайм.

14 июня, 20:52

45+6-я минута. Прозвучал свисток судьи об окончании первого тайма. Перерыв.

14 июня, 20:50

Хаверц реализовал пенальти

45+5-я минута. ГООЛ! Кай пробил точно в левый угол — 3:1.

14 июня, 20:48

45+3-я минута. Судья Джайед назначает пенальти в ворота Кюрасао. Нмеча упал после подножки.

14 июня, 20:47

45+1-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму.

14 июня, 20:46

45-я минута. Германия уже обосновалась в штрафной Кюрасао. Павлович пробивал в угол, но его удар не достиг цели.

14 июня, 20:45

43-я минута. Очевидно, есть у Германии заготовки под стандарты. Шлоттербек показывает Вирцу, как нужно подавать.

14 июня, 20:42

40-я минута. Германия продолжает давление на ворота Кюрасао. Вирц буквально везде, очень глубоко опускается за мячом.

14 июня, 20:39

Германия забила второй гол

38-я минута. ГООЛ! Шлоттербек замкнул навес с углового, поразив дальний угол — 2:1.

14 июня, 20:36

35-я минута. Бакуна не нашел сопротивления, сблизился с воротами Нойера и пробил выше ворот.

14 июня, 20:34

33-я минута. Сане пробивал из убойной позиции, но и его удар умудрились заблокировать. Хотя вратарь Ром был готов отразить выстрел в угол.

14 июня, 20:33

32-я минута. Проникающий пас не получился у Вирца. Снова все видели защитники Кюрасао.

14 июня, 20:31

30-я минута. Павлович остался один перед штрафной Кюрасао, но и его удар заблокировали. Угловой для Германии.

14 июня, 20:30

29-я минута. Ром выбил мяч после подачи Киммиха во вратарскую. Атака немцев вторым темпом завершилась после удачного подката Обиспо.

14 июня, 20:28

27-я минута. Мусиала заработал перспективный стандарт на фланге. Киммих у мяча.

14 июня, 20:27

26-я минута. Возобновился матч. Нойер ввел мяч в игру.

14 июня, 20:25

23-я минута. Так называемый прохладительный перерыв в матче.

14 июня, 20:23

Кюрасао сравняло счет в матче с Германией

22-я минута. ГОООЛ! Вот это ответ. Первым же ударом по воротам отличились игроки сборной Кюрасао — 1:1. Это Комененсия прибежал вторым темпом и пальнул в угол ворот Нойера.

14 июня, 20:21

20-я минута. Германия всей командой на половине поля соперника. Неплохо навес исполнил Вирц, но никто не откликнулся на пас.

14 июня, 20:18

17-я минута. Киммих опустился в центр полузащиты, чтобы создать численное большинство. Германия в атаке играет в три защитника.

14 июня, 20:16

14-я минута. Вирц слева продвинулся вдоль линии штрафной, и с правой ноги пробивал в направлении дальнего угла — чуть не хватило точности.

14 июня, 20:13

12-я минута. Уже шесть раз пробили немцы по воротам Рома. Нмеча снова завершал атаку сборной Германии, но слишком слабо получилось.

14 июня, 20:10

10-я минута. Через дальние передачи играют игроки сборной Кюрасао. Пока получается не так эффективно, как хотелось бы.

14 июня, 20:07

Германия открыла счет в матче

6-я минута. ГООЛ! Нмеча вывел немецкую сборную вперед — 1:0.

14 июня, 20:05

3-я минута. Германия сразу забрала мяч себе. Тотальное владение от «Бундестим».

14 июня, 20:00

Начался матч Германии и Кюрасао

1-я минута. Поехали!

14 июня, 19:25

Состав сборной Кюрасао

Кюрасао: Ром, Флоранус, Обиспо, Базур, Фонвилль, Ж. Бакуна, Комененсия, Л. Бакуна, Чонг, Локадия, Хансен.

Запасные: Бодак, Дорнбюс, Самбо, Гари, ван Эйма, Бренет, Ромератоэ, Марта, Фелида, Антониссе, Нослин, Горре, Маргарита, Кувас, Кастанер.

14 июня, 19:20

Состав сборной Германии

Германия: Нойер, Киммих, Та, Шлоттербек, Браун, Павлович, Сане, Вирц, Мусиала, Нмеча, Хаверц.

Запасные: Бауманн, Нюбель, Рюдигер, Антон, Раум, Тшау, Горецка, Левелинг, Гросс, Штиллер, Амири, Уэдраого, Вольтемаде, Байер, Ундав.

13 июня, 23:05

Германия — Кюрасао: результаты на чемпионатах мира

Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира. «Бундестим» выигрывала золото на ЧМ-1954, домашнем ЧМ-1974, ЧМ-1990 и ЧМ-2014. Четыре раза немцы становились серебряными призерами и четыре раза — бронзовыми.

Для сборной Кюрасао предстоящий чемпионат мира станет дебютным.

13 июня, 22:55

ЧМ-2026: участники группы E

В группе E сыграют Германия, Кюрасао, Эквадор и Кот-д'Ивуар. Все игры пройдут в США (Хьюстон, Филадельфия, Канзас-Сити, Ист-Ратерфорд) за исключением матча Германии и Кот-д'Ивуара, который состоится в Торонто.

13 июня, 22:45

Где смотреть трансляцию матча Германия — Кюрасао

Игру в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

13 июня, 22:35

Где и во сколько сыграют Германия и Кюрасао

Матч между сборными пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

13 июня, 22:15

В воскресенье, 14 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кюрасао.

Игра пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Главным арбитром встречи назначен марокканец Джалаль Джайед.

Германия и Кюрасао попали в группу E, где помимо них сыграют также Эквадор и Кот-д'Ивуар.

Сборная Германии принимала участие в каждом чемпионате мира, начиная с 1950 года. За это время «Бундестим» четыре раза становилась чемпионом мира, в последний раз — на ЧМ-2014 в Бразилии. Последние два турнира немцы не могли выйти из группы. Сборная Кюрасао никогда не принимала участие в чемпионате мира.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Германия — Кюрасао. Присоединяйтесь!

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