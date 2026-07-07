Куртуа: «Бельгия заставила США заплатить за неуважение. Сенегал — более сильная сборная»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа эмоционально прокомментировал победу над США (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Перед игрой с Бельгией ФИФА отменила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, который сыграл, несмотря на удаление в предыдущем матче.

«Мы заставили заплатить за неуважение, которое американцы проявляли к нам в последние дни. Нам говорили, что мы уже не та команда, что раньше, и что они без труда нас обыграют. Да, матчи против Египта и Ирана получились для нас непростыми, но это были совершенно другие игры. Их нельзя сравнивать с сегодняшней. Сегодня мы доказали, что являемся сильной командой.

Понимаю, что они хотели подогреть интерес вокруг сборной США, но сегодня я был гораздо больше уверен в нашей победе, чем перед матчем с Сенегалом, который является более сильной командой, чем США.

Наша цель заключалась в том, чтобы выйти в четвертьфинал. Все, чего мы добьемся после этого, станет приятным бонусом», — приводит слова Куртуа RMC Sport.

Бельгия вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против Испании.