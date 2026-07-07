Рианчо заявил, что Роналду надо было заменить в матче ЧМ Португалия — Испания

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился с «СЭ» мнением о победе Испании над Португалией (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Это был матч между командами, играющими примерно в один футбол — контроль мяча. Думаю, что Испания была лучше, но португальцы тоже могли пройти. Испания точно должна стать лучше в скорости и интенсивности, чтобы выйти в финал. Команда обязана развиваться. В настоящее время есть сборные быстрее и лучше, чем Испания. Игра Роналду? Ему не следовало играть все 90 минут. Он должен был быть заменен», — сказал Рианчо «СЭ».

41-летний Криштиану Роналду провел последний матч на ЧМ.

Испания в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Бельгией 10 июля.