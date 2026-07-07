Мостовой верит в победу Аргентины над Египтом в плей-офф ЧМ: «В ее составе гений, который найдет момент»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча Аргентины против Египта в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Аргентине с Египтом будет полегче, чем с Кабо-Верде. Египтяне играют не в оборонительный футбол. Они более играющие. Ясно, что мячом владеть будет Аргентина. В их составе гений, который найдет свои моменты. Поэтому должны побеждать. Там тоже есть Салах, да. Но аргентинцы просто более мастеровитее. Будет нелегко все равно, потому что много сил отдали против Кабо-Верде. Но Аргентина победит», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборные Аргентины и Египта встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 во вторник, 7 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.