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2 июня, 02:59

Дешам — о Салиба: «Он в сборной. С ним все в порядке»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал публикации о травме спины защитника Вильяма Салиба.

«Он здесь (в расположении сборной Франции. — Прим. «СЭ»). Все в порядке», — цитирует Дешама Metro.

Ранее ESPN со ссылкой на источники сообщил, что 25-летний игрок «Арсенала» может пропустить финальный турнир чемпионата мира-2026.

По данным Metro, Салиба действительно прошел тесты на физическую готовность 1 июня, но медицинский персонал все еще ждет результатов, и неясно, насколько он готов, несмотря на заявление тренера.

Салиба дебютировал за сборную Франции в марте 2022 года. В 31 матче за национальную команду он не отметился результативными действиями.

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Дидье Дешам
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
Вильям Салиба
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